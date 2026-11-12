Anadolu Otoyolu'nda 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

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Anadolu Otoyolu\'nda 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
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Anadolu Otoyolu\'nda 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından işlem yapılan organizatör tutuklandı, yakalanan 5 kişi hakkında sınır dışı işlemleri uygulandı.

Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği ve ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar hakkında sınır dışı işlemleri uygulandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan organizatör şüphelisi S.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, kentteki huzur ve güven ortamının korunması amacıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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