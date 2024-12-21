Anamur'da Polise Mukavemet Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Anamur'da Polise Mukavemet Eden Şüpheli Yakalandı

Anamur\'da Polise Mukavemet Eden Şüpheli Yakalandı

61 suç kaydı bulunan D.L., polise direnirken yakalandı ve 2 memuru yaraladı. Soruşturma sürüyor.

21.12.2024 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde polise mukavemet ettiği ve güçlükle gözaltına alınmasıyla ilgili görüntüleri ortaya çıkan şüphelinin, aranmasının yanı sıra 61 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 13 Aralık'ta yaşanan ve sosyal medyaya görüntüleri yeni düşen hadisenin detayları ortaya çıktı. 61 suçtan kaydı olduğu öğrenilen ve yağma suçundan aranması olan 36 yaşındaki D.L.'yi trafikte gören polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli kaçmaya çalışırken evinin olduğu sokakta yakalandı. Polise direnen ve çıkan arbedede 2 memuru da yaralayan şüpheli, takviye ekiplerin gelmesiyle güçlükle gözaltına alındı. Arbedede şüpheli de yaralandı.

Gözaltına alınarak hastaneye götürülen şüphelinin aynı zamanda 2.17 promil alkollü olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında aranma suçunun yanı sıra polise mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, mersin, trafik, Anamur, Polis, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anamur'da Polise Mukavemet Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Almanya’da Noel pazarına düzenlenen saldırının görüntüleri paylaşıldı Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırının görüntüleri paylaşıldı
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
06:48 Yılmaz ’’Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız’’ diyerek tarih verdi Yılmaz ''Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız'' diyerek tarih verdi
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
11:28 ABD’den 12 yıl sonra bir ilk: Şam’a heyet gönderdiler ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
11:26 MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:07 Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
11:04 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir yıl sonra setlere dönüyor Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir yıl sonra setlere dönüyor
10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:56 Altay Bayındır’ın hatası İngilizleri çileden çıkardı Altay Bayındır'ın hatası İngilizleri çileden çıkardı
10:54 Aldatıldığını öğrenen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı Aldatıldığını öğrenen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı
10:40 Suriye sokaklarında ilginç manzara Suriye sokaklarında ilginç manzara
10:39 Mahsun Kırmızıgül’ün acısı dinmiyor Sahnede hüngür hüngür ağladı Mahsun Kırmızıgül'ün acısı dinmiyor! Sahnede hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 09:30:58. #1.12#
SON DAKİKA: Anamur'da Polise Mukavemet Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.