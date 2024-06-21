Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu - Son Dakika
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Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu

Anız yangınından etkilenen Diyarbakır\'daki kırsal mahallede hortum oluştu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde anız yangınından etkilenen alanda hortum oluştu. Yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi istikametine doğru ilerleyerek, Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkiledi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabaları sonucu söndürülen yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi etkilendi. Oluşan hortum ise kısa süre sonra etkisini yitirdi.

21.06.2024 19:15
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Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde hortum meydana geldi.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alandaki anız yangından etkilenen Çınar ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde oluşan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.

11 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu - Son Dakika

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