Ankara-Bolu sınırındaki yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı.

Yangın, dün saat 12.30 sıralarında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlamıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edilmişti. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne ve Berçin Çatak Yaylası'na sıçramıştı. Yerleşim alanını tehdit eden alevleri söndürmek için bölgeye 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve iş makinesi sevk edilirken, Demirciler köyündeki 123 kişi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Akşam saatlerine kadar helikopterlerle alevlere havadan müdahale edilmişti. Gece havadan müdahaleye ara verilen yangında karadan müdahale sabah saatlerine kadar sürdü. Yerleşim alanlarını tehdit eden alevlerin bir kısmı evlere sirayet etmeden söndürülürken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Bölgede ekiplerin hem havadan hem de karadan alevlerle mücadelesi sürüyor. - BOLU