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Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi

Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, 3 bin 730 adet tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğunu tespit ettikleri Etimesgut ve Sincan İlçelerinde bulunan 2 adrese düzenledikleri operasyonda bu değerli eserlere el koydu.

11.01.2024 - 16:07,
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Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, 3 bin 730 adet tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığını engellemek üzere yürüttükleri çalışmalarda, etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğunu tespit ettikleri Etimesgut ve Sincan İlçelerinde bulunan 2 adrese 9 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda, 3 bin 730 adet tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi.

Ankara\'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi
Kaynak: İHA
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Ankara, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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