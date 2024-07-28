Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen olayda, bıçaklı saldırgan U.Y. tarafından 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan, tedavi için hastaneye kaldırıldı ve adli işlemler tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilecek.

28.07.2024 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent'te 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgiye göre saat 19.20 sıralarında meydana gelen olayda bıçaklı saldırgan U.Y. Soğuksu Caddesi üzerinde bıçakla 3 kişiyi hafif şekilde yaraladı.

Polisle gerilim dolu anlar

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine varan polis ekipleri, U.Y.'yi sakinleştirmeye çalışırken, saldırgan polisin tüm uyarılarına rağmen saldırgan tavırlarını sürdürdü ve bu kez polis memurlarına yöneldi. Polis memurları, saldırganı durdurmak için önce havaya ateş açtı ancak bu da U.Y.'yi durdurmaya yetmedi. Saldırının şiddetlenmesi üzerine, polisler U.Y.'yi sağ kalçasından vurarak etkisiz hale getirdi. Vurulma anları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralanan saldırgan, acil müdahale için hızla hastaneye kaldırıldı. Gözetim altında tedavi gören U.Y. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasın ardından mahkemeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
22:08 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan’a karşı savaşa hazırlanıyoruz İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas’ı Türkiye’ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli
22:49 Erzincan’da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Erzincan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
20:38 Kocaeli’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Kocaeli'de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a ’’SGK borcu’’ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a ''SGK borcu'' yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 02:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement