Ankara'da bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası ile 4 yıldır aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ankara Sl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucu bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan ve 4 yıldır cezaevi firarisi olarak aranması bulunan H.T., 24 Şubat günü Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan dolandırıcılık suçlusunun yakalanması - Son Dakika
Yerel seçim için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in memleketinde vatandaşlara seslendi. Alanda 45 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünde muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, boynuna vurulan prangalarından kurtaracağız" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in Gazze'deki katliama isyan ederek kendini yakarak feci şekilde can vermesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD'li askerin kendisini yakmadan önce bir arkadaşıyla telefonda fedakarlık ve anarşi üzerine konuştuğunu belirten Washington Post, kan donduran olaydan tam 12 dakika önce ise arkadaşına "Umarım anlarsın, seni seviyorum" mesajını attığını ortaya çıkardı.
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Bursa'da kavgalı oldukları öğrenilen küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup sokak ortasında birbirine girdi. Olayda 13 yaşındaki Abdullah A., aynı yaştaki akranı tarafından kalbinden ve böbreğinden bıçaklanarak öldürüldü.
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İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda, DEM Partili vekil Çiçek Otlu'nun evinde MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı. Güngör'ün, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı olduğu ve daha önce sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 yıla hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimler öncesi son grup toplantısında konuştu. Tarafsız olmamakla suçladığı TRT'ye sert tepki gösteren Özel, "TRT emekçilerini yolluyorlar, programımızı takip ediyorlar. Bir dakika haberimiz yok. Ne zaman vereceksin, genel merkez yanarsa haber vereceksin herhalde. Beni ne zaman vereceksin, ölürsem cenaze törenimi canlı verecekler. Dirime gelmeyen ölüme de gelmesin. Dirimde olmayan ölümde de olmasın" dedi.
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