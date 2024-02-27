Ankara'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan dolandırıcılık suçlusunun yakalanması - Son Dakika
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Ankara'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan dolandırıcılık suçlusunun yakalanması

Ankara\'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan dolandırıcılık suçlusunun yakalanması

Ankara'da bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası ile 4 yıldır aranan şahıs yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.T. isimli şüpheli, Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

27.02.2024 15:05
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Ankara'da bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası ile 4 yıldır aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ankara Sl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucu bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan ve 4 yıldır cezaevi firarisi olarak aranması bulunan H.T., 24 Şubat günü Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Banka, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan dolandırıcılık suçlusunun yakalanması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan dolandırıcılık suçlusunun yakalanması - Son Dakika
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