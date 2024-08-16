Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı

Geniş Video İzle

Ankara'nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı. Hüseyin Gazi Türbesi yolu yakınlarındaki dağlık alanda havai fişek atılması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının yayılması durumunda büyük tehlike olabileceği belirtildi.

16.08.2024 01:50  Güncelleme: 02:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Gazi Türbesi yolu yakınlarındaki dağlık alanda havai fişek atılması nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık Servis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasına başladı.

"20 hektar alanda rüzgarın etkisiyle yayıldı"

Olay yerinde yangın söndürme çalışmalarını takip eden Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yangının havai fişek atılması sonucu çıktığını söyledi. Havai fişek atanların eşgallerinin güvenlik güçlerince belirlendiğini ifade eden Şahin, "20 hektar bir alanda rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bu alanda bundan birkaç yıl önce yine büyük bir yangın olmuştu. Geçenki yangında burası bir hayli telef olmuştu. Şu anda kuru ot var, sebebi havai fişek. Hüseyin Gazi Türbesi'nde bu sık sık oluyor" dedi.

Şahin, Hüseyin Gazi Türbesi'nin tek bir girişinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Arabalar sağa çekmiş, piknik mi yapıyorlar, oturuyorlar mı? Onlar burada sürekli bulunuyorlar. Saat 19.00-20.00'den sonra burada girişin kapanması lazım. Türbe ziyareti bittikten sonra buraya araç alınmaması lazım. Burada bu şekilde olursa bu yangınlar ileride yine çıkabilir. Şu anda da burada ormancılarımız ve itfaiyecilerimizle birlikte 6 ekibimiz var. Eğer yangın buradan aşağı doğru inseydi gecekondular, evler ve binalar vardı. Büyük tehlike olurdu."

Ankara\'da akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

3-sayfa, İtfaiye, Ankara, Mamak, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 02:27:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement