Ankara\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle park halindeki 3 araca çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle park halindeki 3 araca çarptı. İki kişinin yaralandığı kazada, sürücünün alkollü olduğu için polisin dur ihtiyarına uymadığı öğrenildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Yenimahalle İlçesi Mevlana Bulvarı'ndaki Gazi Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle Samsun yolu istikametine giden sürücü polisin dur ihtiyarına uymadı. Polisin uzun süre kovaladığı otomobil, aşırı hız nedeniyle park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 21 yaşındaki sürücü B.Ç ile araçta bulunan yolcu 20 yaşındaki R.A yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu için polisin dur ihtiyarına uymadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.