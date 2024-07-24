Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi - Son Dakika
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Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi

Ankara\'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi

Ankara'da arıza yapan asansörden kurtarılmaya çalışıldığı sırada 5. kattan boşluğa düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

24.07.2024 01:19
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4. Cadde'de bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sitedeki diğer apartmanda yaşayan arkadaşını ziyarete giden 13 yaşındaki Berensu Bolat, yanındaki arkadaşıyla birlikte arızalanan asansörde mahsur kaldı.

Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi

BOŞLUĞA DÜŞEREK CAN VERDİ

Bolat'ın durumu telefonda yakınlarına bildirmesi üzerine apartmana itfaiye ekibi sevk edildi. 6. katta mahsur kalan Bolat, kurtarılmaya çalışıldığı esnada boşluğa düşerek yere çakıldı. Mahsur kalan diğer çocuk kurtarılırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bolat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ölen kız çocuğunun yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi

"BİZ ASANSÖRDE KALDIK" DİYE ARKADAŞLARINI ARAMIŞLAR

Olayla ilgili konuşan komşulardan Özgür Berber, "Oğlum evde oturuyordu, arkadaşından telefon geldi, 'Biz asansörde kaldık bir yardımcı ol' diye. Oğlum da bana söyledi. Ben de 'Bizim bina olmadığı için biz bir şey yapamayız ama o binanın yöneticisini ya da bir sakini bulup yardımcı olsunlar' dedim. Onlar da itfaiyeyi çağırmışlar. Çocuklar 6. katta kalmış. İtfaiye kapıyı 5. kattan açmış, 2 kişilermiş asansörde. Erkek çocuğunu kurtarıyorlar. Kız çocuğunu da kurtarırken artık ellerinden mi kayıyor, tutamıyorlar mı ne oluyorsa o esnada asansör boşluğuna düşüyor. Böyle bir olay hiç olmadı daha önce, ilk defa oldu." ifadelerini kullandı.

Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
Kaynak: İHA

Ankara, Çocuk, 3.Sayfa, Kadın, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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