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Ankara'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Ağır Yaraladı - Son Dakika
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Ankara'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Ağır Yaraladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın meydana geldiği binaya ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, zanlı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Ankara\'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Ağır Yaraladı
05.01.2024 - 12:34,
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi 156 Sokak'taki bir binada meydana gelen olayda Suat D. ile eşi Gülseren D. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu Suat D., 3 çocuk annesi Gülseren D.'yi bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. Zanlı Suat D. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Sincan, Ankara, Aile İçi Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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