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Ankara'da Heimlich Manevrası ile 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Ankara'da Heimlich Manevrası ile 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir kurs merkezinde, 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Çocuğun annesi çocuğun boğazındaki nesneyi çıkarmaya çalışırken, koridordan geçen bir öğretmen Heimlich manevrası yaparak çocuğu kurtardı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Öğretmen, daha önce aldığı eğitim sayesinde çocuğun boğazındaki nesneyi çıkarmayı başardı ve herkesin bu eğitimi alması gerektiğini belirtti.

Ankara\'da Heimlich Manevrası ile 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı
06.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 15:54
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Başkentte bir kurs merkezinde 2 yaşında bir erkek çocuğunun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Küçük çocuk, koridordan şans eseri geçen öğretmenin Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesinde, LGS ve YKS Kurs Merkezi'ne bir veli, 2 yaşındaki çocuğu ile geldi. Kursta öğrenim gören çocuğunun ders zilinin çalmasını beklediği esnada küçük çocuğun elinde tuttuğu çikolata nefes borusuna kaçtı. Küçük çocuğun nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden anne, kucağına alıp sırtına vurarak nesneyi çıkarmaya çalıştı. O esnada koridordan geçen matematik öğretmeni Ömer Erdemir, çocuğu annesinden alarak müdahalede bulundu.

Erdemir, küçük çocuğa "Heimlich manevrası" olarak bilinen ilk yardım tekniğini uygulayarak, nefes borusuna kaçan çikolata parçasını çıkardı. Erdemir'in uyguladığı müdahale kurs merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Dördüncü seferde boğazındaki nesne çıktı"

Olay sırasında koridordan geçtiği sesleri duyması üzerine yardıma koştuğunu belirten Erdem, "Çocuğun velisi çocuğun kurstan almaya gelmiş. Küçük çocuğuna da gofret vermiş, onu yiyormuş. Çikolatadan bir parça o anda çocuğun boğazına kaçmış. Ben o anda koridorda geçiyordum. Annesi baktım sırtına vuruyor çocuk ama çocuk çıkaramıyor bir türlü boğazındaki nesneyi. Daha önce bunun eğitimini almıştım. Çocuk çok küçük olsaydı sırtına vuracaktım ama biraz büyüktü, üzerinde de mont vardı. Hemen aldım çocuğu, Heimlich manevrası yaptım. Dördüncü seferde boğazındaki nesne çıktı. Hem biz hem de çocuk rahatladı" ifadelerini kullandı.

"Herkesin başına gelebilir"

Heimlich manevrası eğitimini daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bir kursta aldığını ve ilk defa kullandığını dile getiren Erdem, "Yatılı bir okulda çalışmıştım. Daha önce orada eğitim vermişlerdi sağ olsunlar. İyi de oldu yani. Herkesin alması lazım bunun eğitimini. Çünkü herkesin başına gelebilir. Bir gün lazım olabilir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Erdemir, Ankara, Çocuk, LGS, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Heimlich Manevrası ile 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika


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