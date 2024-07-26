Ankara\'da Define Arama Sırasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Ankara'da bir grup dağlık alanda define ararken meydana gelen metan gazı patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Kalecik ilçesi Yüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Dağlık alanda 4 kişi define ararken metan gazı patlaması yaşandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Patlamada B.S. isimli şahıs hayatını kaybederken, T.T., N.Ö. ve C.Ö. ise yaralandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA