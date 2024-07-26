Ankara'da Define Arama Sırasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Define Arama Sırasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ankara\'da Define Arama Sırasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ankara'nın Kalecik ilçesinde bir grup dağlık alanda define ararken meydana gelen metan gazı patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

26.07.2024 23:00
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Ankara'da bir grup dağlık alanda define ararken meydana gelen metan gazı patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Kalecik ilçesi Yüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Dağlık alanda 4 kişi define ararken metan gazı patlaması yaşandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Patlamada B.S. isimli şahıs hayatını kaybederken, T.T., N.Ö. ve C.Ö. ise yaralandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Acil Servis, İnceleme, Kalecik, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Define Arama Sırasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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