Görüntüler dava dosyasında! 18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü - Son Dakika
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Görüntüler dava dosyasında! 18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü

Görüntüler dava dosyasında! 18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü

Ankara'da Satılmış B.'nin engelli kızı Gizem'e 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, sanığın tuvalete yerleştirdiği gizli kamera delil oldu. Soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Satılmış B., kızına banyo yaparken yardım ettiğini, başka bir amacı bulunmadığını, evde kızının yanlış davranışlarından şüphelendiği için de banyoya kamera yerleştirdiğini iddia etti.

18.04.2024 13:19  Güncelleme: 13:25
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Ankara'da Satılmış B.'nin, fiziksel engelli kızı Gizem B.'ye (18) 11 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 18 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, sanığın kızını görüntülemek için banyo ve tuvalete yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüsü delil oldu.

ANNESİ VE ENİŞTESİNE ANLATTI

Fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen Gizem B., 2022 yılında, 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesi ve eniştesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Görüntüler dava dosyasında! 18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü

GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLDU

Satılmış B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler dava dosyasında delil olarak yer aldı. Görüntü ile ilgili dosyada yer alan bilirkişi raporunda, sanık Satılmış B.'nin gizli kamerayı banyoya duşakabini görecek şekilde yerleştirdiği, bir süre sonra kameranın açısına yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, daha sonra sanığın kamerayı yerleştirdiği yerden alırken kendisinin de görüntüye yansıdığı belirtildi.

"YARDIM EDİYORDUM" YALANINA SIĞINDI

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Satılmış B., kızına banyo yaparken yardım ettiğini, başka bir amacı bulunmadığını, evde kızının yanlış davranışlarından şüphelendiği için de banyoya kamera yerleştirdiğini iddia etti. Sanık, Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada Gizem B. ve olayın ortaya çıkmasından sonra babasından boşanan annesi hazır bulundu. Mahkeme, sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"TUTUKLANMASINI TALEP ETTİK"

Ailenin avukatı Özge İrem Aksu, sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini söyleyerek, "Görüntüler 2022 yılında ortaya çıkıyor. Kızımız, 13-14 yaşında çocuk o zamanlar, bunu idrak edemiyor. Bilirkişi raporlarında da sanığın görüntüleri çektiği ortada. Gizem babasının kendisini çektiğini fark edince, annesine anlatıyor. Aslında kamera görüntülerini siliyor bilgisayardan. Ama polisin incelemesi sayesinde silinen bütün görüntüler geri getiriliyor. Yargılama devam ediyor. Biz tutuklanmasını talep ettik" dedi.

Kaynak: DHA

Ankara, Baba, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntüler dava dosyasında! 18 yaşındaki kızını istismar eden sapık baba, kendi tuzağına düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu: ferhat eser bi yorum yap ya. Bu haberin altında göremedim seni. Eksik kalmış. 27 9 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Tuvalette herhalde. Gelir birazdan. 12 5 güngör SAĞ: ender onlar galatasaray olunca çıkıyorlar piyasaya adam her lafa ben beşiktaşlıyım diye giriyo ezberledik artıkın aliş dayı mustafa ferhat üçü bir arada 3 7 güngör SAĞ: artık bakmıyorum yorumlara pek kim ne demiş diye ya adam ben beşiktaşlıyım diye lafa giriyo ezikleri övüp duruyo şuna ben ezikbahçeliyim disane:)) 3 6 güngör SAĞ: evet uçuştan önce son çağrı ferhat eser ali arslan mustafa sagdic yorumlara lütfen 5 3 Ali Arslan: Ender Güngör siz Ferhat a söylüyorsunuz ama siz ondan çok yorumlarda bulunuyorsunuz,her FB ile ilgili paylaşımda sizler kesin olumsuz bir yorum bırakıyorsunuz,hatta öyle kendinizi kaptırmışsiniz ki, kendi aranızda ferhatla ilgili sohbet baslattiniz :))) 1 1
  • Aziz Karademir: Allah sizin belanızı versin 24 2 Yanıtla
  • sehmus fatih: Bu gibiler asılmalı demokrasi özgürlük insan hakları varsa 14 1 Yanıtla
  • sehmus fatih: Böylesine haberi Duymak insanlığımdan untandırdı beni 15 0 Yanıtla
  • mert çelik: gızlı kamera cekımı suc zaten 2 6 Yanıtla
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