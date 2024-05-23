Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Vertigo hastası olan Güner'in psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

23.05.2024 13:48  Güncelleme: 13:54
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Bir önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olan Gülsün Bor, sabah saatlerinde Mutlukent Mahallesi Angora Evleri Sevdalı Patika Sokak'ta bulunan 12. kattaki evinin balkonundan düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Güner'in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

PSİKOLOJİK SORUN İDDİASI

Güner'in cansız bedeni, ölüm sebebi belirlenmek üzere Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yakınları, vertigo hastası olan Güner'in psikolojik sorunları bulunduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti

GÜLSÜN BOR KİMDİR?

Evli ve bir çocuk annesi olan Gülsün Bor, Dünya Bankası'nda kısa dönemli danışman olarak çalıştı. 2003 yılında Türkiye'ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü İç Borç Yönetimi Dairesinde şube müdürü ve 2010 yılında Washington Büyükelçiliğine ekonomi müşaviri olarak atanan Güner, 3 yıl görev yaptı. 2014 yılında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olan ve 10 yıl görev yapan Güner, 31 Mart yerel seçimlerinde görevinden istifa ederek Çankaya Belediye Başkanı aday adaylığını açıkladı ancak aday gösterilmedi.

Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kuzeyli baba: dünya kadar da maaşı parası vardır ama huzuru yokmuş herşey para degil 18 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: Çankaya belediyesi'nde iyi bir pozisyonda iken belediye başkanlığına adaylığını koyması bu adaylığın sonuçsuz kalması buna bağlı olarak maddi açıdan dolandırılmış olması manevi bir çöküntüye yol açmış olabilir ve depresyona sürüklemiş olabilir muhtemelen bu da intiharı getirmiş beraberinde 4 1 Yanıtla
  • NUR KÜPÇÜ: gülsün mü güner mi bi karar verin. her haberde bi hata olmaz ki 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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