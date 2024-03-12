Ankara\'da feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti

Ankara feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti
-Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü
ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yoldan çıkan transmikser park halindeki 7 araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Edilen bilgilere göre kaza saat 17: 30 sıralarında meydana geldi. İstanbul yolu üzerinde seyir halinde olan transmikser kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç park halinde bulunan 7 araca çarptı. Çarptığı otomobilleri sürükleyen mikser 2 aracı altına alarak durabildi. Araçların içinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı ulaşıma kapanan yol kazanın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
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Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.
Düzce genelinde uyuşturucu tacirleri ve kullanımına karşı yapılan operasyonlarda 40 şüpheliye işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 162 adet sentetik ecza, 8,12 gram amfetamin, 91,25 gram esrar, 9,6 gram kokain, 108,3 gram metamfetamin ve 22,9 gram bonzai ele geçirildi.
Karabük'te, sokak kedilerine çarpan ve olay yerinden kaçan 2 sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDI) ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.
Diyarbakır-Silvan kara yolunda, rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan bir minibüsün takla atması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Trafik polisi ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağlarken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçelerinde 8 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 30 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 20 sentetik ecza ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Van'ın Muradiye Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muradiye'deki fırınlarda gramaj fiyatı ve hijyen kontrolleri yaparak işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Ayrıca, ilçe genelindeki marketlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.
Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan dolayı arama yapıldı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan aranan elebaşları da gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu imalathanesi ve çek-senet gibi delillere el konuldu.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
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