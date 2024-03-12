Ankara\'da feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti

Mersin'de silah ticareti yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.