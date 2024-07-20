Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 13 Tutuklama

Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine askeri sınavlarda yapılan usulsüzlüklerin tespit edilmesi sonucu 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonlar kapsamında, askeri sınavlarda avantajlı kodlama ile başarılı olmaları sağlanan 1 astsubay ve 1 polis memuru ile sınav soruları verilen 4 eski askeri öğrenci yakalandı. Ayrıca, FETÖ'nün kadrolarında daralmaya gittiği ve örgüt evlerinde saklanan şahısların tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli daha yakalandı.

20.07.2024 22:04
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine askeri sınavlarda yapılan usulsüzlüklerin tespit ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen Ankara merkezli operasyonlar sonucunda yakalanan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce askeri sınavlarda yapılan usulsüzlükler ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyonların düğmesine basıldı.

FETÖ üyelerince askeri sınavlarda yapılan usulsüzlüklerin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; 2015 yılında düzenlenen JAMYO (Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu)-2015 JATEK (Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu) sınavları mülakatlarında avantajlı kodlama ile başarılı olmaları sağlanan 1 aktif astsubay ve 1 aktif polis memuru ile 2011 ve 2015 yıllarında düzenlenen Askeri Liselere Giriş sınavları öncesinde kendilerine yazılı sınav soruları verilen 4 eski askeri öğrenci Ankara merkezli Diyarbakır, Denizli ve Kayseri illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şahıstan 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 aktif polis memuru şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari aranan şahısları yakalamaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde ise FETÖ'nün kadrolarında daralmaya gittiği, örgütsel sorumluluk alan şahısların firari olduğu ve 'gaybubet' adı verilen örgüt evlerinde saklandığı tespit edildi. Belirlenen gaybubet evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda; "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından 6 yıldan 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Z.Ü isimli şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen yüklü miktarda döviz ve altına el koyuldu. Adli mercilere sevk edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli şahsın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
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