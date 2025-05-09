Ankara\'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu

Ankara'da fırtınanın etkisiyle bir mağazanın tabelası yola savrulurken; olumsuz bir durum yaşanmadı. Yere düşen tabela parçaları mağaza çalışanları tarafından temizlendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Faruk Ekin isimli giyim mağazasında aniden etkisini gösteren fırtına ve yağışın etkisiyle mağaza zincirinin Kızılay Meydanı'nda bulunan dükkanının tabelası düştü.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olumsuz bir durumun önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek ikinci bir kaza durumuna karşı önlem aldı. Yere düşen tabela parçaları mağaza çalışanları tarafından temizlendi.

VATANDAŞ YAŞANANLARI ANLATTI

Fırtınaya yakalanan ve olayı gören Nezaket İyigün isimli vatandaş, "Bir fırtına koptu. Şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Fırtınadan dolayı da burası uçtu. Bu kadar gördüm, başka bir şey görmedim. Dükkan sahibi 'içeri girin hanımefendi' dedi. Ben de içeri girdim. Valla doğal afet. Çünkü bu bir fırtına, yağmur. Yapı hatası olabilir" diye konuştu.