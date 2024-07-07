Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan\'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı

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Ankara'da iş insanı Nihat Karaaslan'ın, arkadaşı Cengiz A. ile birlikte evinin önünde vurulması güvenlik kameralarına yansıdı.

MARKETE GİRERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 02.07.2024 tarihinde meydana gelmiş, iş insanı Nihat Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ile birlikte evinin altında bulunan markete alışveriş yapmak için gireceği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

VURULMA ANI KAMERADA

Tabancayla açılan ateş sonucu Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ve markette çalışan bir kişi vurularak yaralandı. Saldırı markette panik ve korkuya neden olmuş, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Saldırıya ilişkin anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.