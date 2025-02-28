Ankara'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Ankara\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Ankara'da, atık yağdan kaçak akaryakıt üreten 4 şüpheli gözaltına alındı, 185 bin litre ele geçirildi.

28.02.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kanuna aykırı yöntemlerle topladıkları atık yağları yanıcı maddelerle karıştırarak araçlarda tehlike oluşturabilecek karışımlı akaryakıt üreten 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 185 bin litrelik akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, izinleri ve lisansları olmadığı halde piyasadan topladıkları atık yağları 'merdiven altı' olarak tabir edilen depolarda yanıcı maddelerle karıştırarak karışımlı akaryakıt üreten kişileri belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Çubuk ve Yenimahalle ilçelerinde 3 farklı depoya gerçekleştirdikleri operasyonda 185 bin 123 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ürettikleri akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, ankara, Hukuk, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:48 Öcalan’ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
10:37 Türkiye Öcalan’ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:34 AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul’da otobüsler patlamak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere
16:32 En-Nesyri’den Ziraat Türkiye Kupası’nda şahane gol En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
16:15 Yasemin Yürük’ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 12:04:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.