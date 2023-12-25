Ankara\'da kaçak kızıl geyik avlayan 6 kişi yakalandı

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Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde kaçak kızıl geyik avlayan 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parklar Şefliği Av Koruma ekiplerince Çamlıdere ilçesinde kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak ilinden geldikleri öğrenilen ve kaçak şekilde kızıl geyik avladıkları tespit edilen Barış B., Fevzi B., Hakkı A., İsmail C., Hasan A., Ozan A. hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefetten 500 bin TL Ceza kesildi. - ANKARA
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