Ankara'da Kaçak Yollarla Getirilen 12 Papağana El Konuldu

3.Sayfa

Ankara'da yurda kaçak yollarla getiriliği tespit edilen farklı türdeki 12 papağana el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye yasa dışı yöntemlerle Güney Amerika ile Afrika'dan getirilen farklı türdeki papağanların satılarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, Altındağ'da icra ettikleri operasyonda 7 Jako, 4 Konur, 1 de Cennet cinsi papağana el koydu. Yakalanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Papağanların sağlıksız şartlarda beslendiği öğrenildi. - ANKARA