Ankara\'da Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Ankara'da kan donduran bir olay meydana geldi. Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Gazi Karaca'yı ve F.T.'yi vurdu.
Şahıs kaçarken, olayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan F.T. ise hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
