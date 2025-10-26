Ankara'da Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Ankara'da Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

26.10.2025 21:12
Altındağ'da pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, diğeri yaralandı. Zanlı aranıyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Ankara'da kan donduran bir olay meydana geldi. Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Gazi Karaca'yı ve F.T.'yi vurdu.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Şahıs kaçarken, olayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan F.T. ise hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

