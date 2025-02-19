Ankara'da Kumar Borcu Yüzünden Kadın Cinayeti - Son Dakika
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Ankara'da Kumar Borcu Yüzünden Kadın Cinayeti

Ankara\'da Kumar Borcu Yüzünden Kadın Cinayeti

Kumar borcu nedeniyle boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

19.02.2025 15:05
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Ankara'da kumar borcu sebebiyle boşandığı eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı. Vefat eden kadının babası, eski damadının internetten oynadığı kumar sebebiyle 4 milyon lira borcu olduğunu iddia etti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, internetten oynadığı kumar nedeniyle 4 milyon lira borçlanan İ.K. (40), eşi Selma Yalçın (38) ile anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Selma Yalçın, kocasından boşanarak oğlu ile birlikte kiraladıkları eve yerleşti. Boşanmasının üzerinden henüz bir hafta geçen Yalçın, 3 gündür ikamet etmeye başladığı yeni evinde eski eşinin istediği üzerine bir araya geldi. Barışma isteğini reddeden eski eşine sinirlenen İ.K., yanındaki bıçakla Yalçın'a saldırdı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerine aldığı bıçak darbeleri sebebiyle olay yerinde vefat ettiği belirlenen Yalçın'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Yalçın için Etimesgut ilçesindeki Ahimesut Söğüt Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yalçın'ın naaşı gözyaşları arasında Elvankent Mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından evden ayrılan saldırgan İ.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı. 20 yılı aşkındır evli kaldıkları öğrenilen çiftin 19 yaşında bir erkek ile 14 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi.

"Kızım, eşinin alkol kullandığını ve kendisine rahatsızlık verdiğini söyledi"

Öldürülen kadının babası Recep Yalçın, damadının son zamanlarda kumar oynadığını ve çok fazla borcu olduğunu ileri sürerek, "Damadım internetten 4 milyon liralık kumar oynamış. Evini kaybetmiş. Eşiyle arasında anlaşmazlıklar çıkmış. Kızım bana eşinin alkol kullandığını ve kendisine rahatsızlık verdiğini söyledi. Kendilerini barıştırmak istedim. Damadıma neden böyle yaptığını sordum. Bana, 'Kendi kazandığım parayı harcadım, kime ne' dedi. Kızım daha fazla bu duruma katlanamayacağını ve ayrılacağını söyledi. Nafaka veya başka bir şey talep etmeyeceğini dile getirdi. Eşiyle anlaştılar ve boşandılar" dedi.

"Damadım boşanma durumunu kabullenemedi"

Damadının uyarılara kulak asmadığını ifade eden Yalçın, "Damadım boşanma durumunu kabullenemedi. Zor duruma düştüğü için belki dengesini kaybetti, belki de uyuşturucu kullandı. Nasıl buna cesaret ettiğini bilmiyoruz. Damadım alkol kullanan birisiydi. Kendisini uyarmıştım. Kimsenin kendisine karışamayacağını söylemişti. Daha önce aralarında problem olmamıştı. Ne olduysa son 6 ay içinde oldu. 20 seneyi aşkındır evlilerdi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Bilseydik kızımı yalnız bırakmazdım" diye konuştu.

"Birkaç gün benimle kaldı ama rahat edemedi"

Adalete olan güveninin tam olduğunu söyleyen baba Yalçın, "Kızım ev kiralamıştı. Oğlu ile birlikte yaşayacaktı. Eşyaları gelmişti. Daha bir hafta evinde kalmadan vefat etti. Birkaç gün benimle kaldı ama rahat edemedi. Ev tutmak istemişti. Adalete güveniyorum ve sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok fazla bıçak darbesi aldığını söylediler"

Olayla ilgili konuşan komşu ise "Sesleri ve 'imdat' çağrısını duyduk. Polise haber verdik. Saldırgana durması için seslendik ama bize bağırarak içeri girmemiz gerektiğini söyledi. Ağabeyim de saldırganın elinde kesici alet olduğunu düşündüğü için gitmedi yanına. Polis gelene kadar dışarı çıkmadık. Çıktığımızda kadın yerde yatıyordu. Çok fazla bıçak darbesi aldığını söylediler. Vefat eden kadın bir hafta önce boşanmış. Üç gündür de burada ikamet ediyordu. Oğlu ile birlikte bu evde yaşıyordu. Bir de kızı varmış, o da babasının yanındaymış" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kumar Borcu Yüzünden Kadın Cinayeti - Son Dakika

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