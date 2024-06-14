Ankara'da Kurban Bayramı için Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Kurban Bayramı için Güvenlik Tedbirleri Alındı

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri ve seyahat edebilmeleri için gerekli tedbirleri aldığını duyurdu. Trafik yoğunluğunun artması beklenen bayram süresince trafik güvenliği için önlemler alınacak ve trafik denetimleri yoğunlaştırılacak. Ayrıca, şehirlerarası yollar, tren garı, havalimanı, mezarlık ve kurban satış ve kesim yerlerinde güvenliği sağlamak için binlerce emniyet personeli ve jandarma görev yapacak.

14.06.2024 12:58
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Ankara Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kurban Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirildiğinden, vatandaşlarımızın güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 14 Haziran 2024 günü saat 12'den 24 Haziran 2024 günü 12'ye kadar; Ankara il genelinde, şehir içi ve şehirlerarası yollarda, bağlantı güzergahlarında trafik güvenliği açısından ilgili birimlerce gerekli tedbirler alınmış olup; havadan ve karadan trafik denetimleri yoğun bir şekilde sürdürülecektir. İlimiz genelinde yol yağım çalışmaları devam etmekte olan çalışma alanlarında, sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmesi önem arz etmektedir. İçişleri Bakanlığımızın Taşıt Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda; Kurban Bayramı tatili nedeniyle taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amacıyla, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar; D750 Karayolu ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200 Karayolundan Kırıkkale istikametine Ankara ilimizden itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine kısıtlama getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, alınan kararlar doğrultusunda şehirlerarası yollar, tren garı ve havalimanı, mezarlıkları, kurban satış ve kesim yerleri dahil olmak üzere yoğunluk oluşabilecek noktalarda güvenliği sağlanması amacıyla 18 bin 675 emniyet personeli ve 480 araç ile 2 bin 937 jandarma personelinin görev yapacağı kaydedildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşları Kurban Bayramı ibadetlerini ifa edebilmeleri için kesim yerlerinde kontrol ve denetimlere ağırlık verileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kurban Bayramı için Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kurban Bayramı için Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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