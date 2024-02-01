Ankara\'da markette çıkan bıçaklı kavgada ölen şahsın akrabası, borç verdiği parayı geri almak istediği için öldürüldü

Ankara'da markette çıkan bıçaklı kavgada ölen şahsın akrabası, yeğeninin borç verdiği parayı geri almak istediği için öldürüldüğünü ileri sürdü. 2 kişinin de yaralandığı olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Keçiören'deki bir markette meydana geldi. İddialara göre İsmail Y. (40), borç para verdiği market sahibi S.İ. ile alacaklarına karşılık alışveriş yapmak için anlaştı. İsmail Y.'nin market alışverişi için gönderdiği iki kadın ile S.İ. arasında tartışma çıktı. Olay üzerine İsmail Y., bir grupla marketi bastı. Taraflar arasında çıkan kavgada İsmail Y., boynuna aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 2 kişi ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yakalanan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden İsmail Y., Gölbaşı'nın Emirler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
"Alacak verecek sebebiyle çıkan bir olaymış"
Olayla ilgili konuşan İsmail Y.'nin akrabası Mehmet Raşitcan Sever, "Ölen kişinin akrabasıyım. Yeğenim borç verdiği parayı geri istemiş. Karşı taraf parayı vermeyince tartışma çıkmış. Ardından da yeğenimin boynuna bıçakla saldırmışlar. 3 kişi gitmişler parayı istemeye. Muhtemelen veresiye sebebiyle çıkan bir kavga. Alacak verecek sebebiyle çıkan bir olaymış. Ölen kişinin babasıyla görüştüğümde o da aynısını söylemişti" dedi.
Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da markette çıkan bıçaklı kavgada ölen şahsın akrabası, borç verdiği parayı geri almak istediği için öldürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?