Ankara'da Motosiklet Tankere Çarptı

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Ankara'da, seyir halindeki motosiklet sürücüsü akaryakıt tankerine çarparak ağır yaralandı.

Kaza, Ankara - Konya kara yolu Polatlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü V.C.'nin yaptığı 26 AJU 064 plakalı seyir halindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen sürücünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA