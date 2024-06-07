Ankara\'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu

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Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Eryaman'da bir motosiklete yıldırım isabet etti. Motosiklet alevlere teslim olurken sürücü yaralandı.

Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Peş peşe şakan şimşekler ise başkenti aydınlattı.

MOTOSİKLETE YILDIRIM DÜŞTÜ

Eryaman'da bir motosiklete yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle alev alan motosiklet kullanılamaz hale gelirken yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

SİNCAN'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi'nde ise yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı. Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. 20 yaşındaki Ayşe Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti.