Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu - Son Dakika
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Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu

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Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Ankara Eryaman'da bir motosiklete yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle alev alan motosiklet kullanılamaz hale gelirken yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

07.06.2024 00:56
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Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Eryaman'da bir motosiklete yıldırım isabet etti. Motosiklet alevlere teslim olurken sürücü yaralandı.

Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Peş peşe şakan şimşekler ise başkenti aydınlattı.

Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu

MOTOSİKLETE YILDIRIM DÜŞTÜ

Eryaman'da bir motosiklete yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle alev alan motosiklet kullanılamaz hale gelirken yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu

SİNCAN'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi'nde ise yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı. Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. 20 yaşındaki Ayşe Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara\'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu - Son Dakika

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