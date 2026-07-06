Ankara'da NATO Zirvesi için Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Ankara'da NATO Zirvesi için Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Ankara\'da NATO Zirvesi için Güvenlik Önlemleri Artırıldı
06.07.2026 14:35
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Yarınki NATO Zirvesi öncesi Ankara'da Kızılay Meydanı'nda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ankara'da yarın düzenlenecek NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Zirvesi öncesinde Kızılay Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Yarın düzenlenecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Başkentin en yoğun noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda çok sayıda polis ekibi görev alırken, çevik kuvvet, trafik polisleri ve özel eğitimli köpekler bölgede konuşlandırıldı. Meydan ve çevresinde yaya ile araç trafiği sıkı şekilde denetlenirken, şüpheli görülen kişi ve araçlar üzerinde kontroller gerçekleştirildi. Zirve kapsamında yerli ve yabancı heyetlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde alınan tedbirlerin Kızılay Meydanı başta olmak üzere kritik noktalarda da yoğunlaştırıldığı görüldü.

Türkiye'nin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirten bir vatandaş, "Güvenlik önlemleri gerekli. Türkiye bu organizasyonları daha önce de yaptı. Türkiye NATO ülkesi ve önemli bir yere sahip. Türkiye önemli bir ülke olduğu için geliyorlar. Türkiye önemli bir ülke olmasa zaten gelmezler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kızılay Meydanı, Etkinlikler, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da NATO Zirvesi için Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

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