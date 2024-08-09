Ankara'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı

Ankara\'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybetmesi 26 kişinin yaralandığı kazada otobüsün son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

09.08.2024 11:09
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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybetmesi 26 kişinin yaralandığı kazada otobüsün son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Otobüsün ise kaza yerine yaklaşık 150 metre öncesinde bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika

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