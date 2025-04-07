Ankara'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Ankara'da karşı yönden gelen 2 otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

ANKARA - Polatlı- Konya Yolu'nda karşı yönden gelen 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Polatlı - Konya yolunda karşı yönlerde seyreden 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1'i yaralı olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığı tespit edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.