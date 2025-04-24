Ankara\'da otomobil kazası: 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin devrilerek savrulması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı ilçesi Güneyce Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Fiat Fiorino model otomobil devrilerek metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan yaralı iki kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA