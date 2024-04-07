Ankara'da Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması düzenlendi

Ankara\'da Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması düzenlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından ortak düzenlenen 10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Yarışmada at binicileri, askerler ve polisler yarıştı. Yarışmalar sonucunda birinciler kupa ve madalyalarını aldılar.

07.04.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından ortak düzenlenen 10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması, Ankara'da yer alan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. 3 farklı kategoride icra edilen turnuvada at binicileri, askerler ve polisler yarıştı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü nedeniyle, Ankara'da yer alan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezinde, 10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından ortak icra edilen ve 3 kategoriden oluşan yarışmalarda birinciler toplamda 4 saat süren maratonun ardından belli oldu. '70 cm Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kupası' yarışmasında birinci Adem Demir Batur oldu. '80 cm Emniyet Genel Müdürlüğü Kupası' ve '90 cm Teşkilatımızın 179'uncu Kuruluş Yıl Dönümü Kupası'nda birinci ise Teğmen Sait Hanbay oldu.

Yarışmaları izlemeye gelenler arasında; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra polis ve asker yakınları ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Turnuvanın sona ermesinin ardından birincilere ve dereceye girenlere kupa ve madalyalar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı tarafından verildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ali Gaffar Okkan, Polis Haftası, Türkiye, Ankara, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:13 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz’da seçimli genel kurul yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız.
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
11:17 Sancaktepe Belediyesi’ndeki jakuzi iddiasına eski başkandan yanıt var Sancaktepe Belediyesi'ndeki jakuzi iddiasına eski başkandan yanıt var
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:05 Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
13:01 Süper Kupa’yla ilgili bomba senaryo Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek
12:51 Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu
12:36 Özel toplanma çağrısı yapmıştı Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
12:00 İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 17:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement