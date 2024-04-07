Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından ortak düzenlenen 10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması, Ankara'da yer alan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. 3 farklı kategoride icra edilen turnuvada at binicileri, askerler ve polisler yarıştı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü nedeniyle, Ankara'da yer alan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezinde, 10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından ortak icra edilen ve 3 kategoriden oluşan yarışmalarda birinciler toplamda 4 saat süren maratonun ardından belli oldu. '70 cm Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kupası' yarışmasında birinci Adem Demir Batur oldu. '80 cm Emniyet Genel Müdürlüğü Kupası' ve '90 cm Teşkilatımızın 179'uncu Kuruluş Yıl Dönümü Kupası'nda birinci ise Teğmen Sait Hanbay oldu.
Yarışmaları izlemeye gelenler arasında; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra polis ve asker yakınları ile çok sayıda vatandaş yer aldı.
Turnuvanın sona ermesinin ardından birincilere ve dereceye girenlere kupa ve madalyalar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı tarafından verildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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