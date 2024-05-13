Ankara'da refüjde mahsur kalan yavru kedi hayatını çekici şoförü sayesinde kurtardı - Son Dakika
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Ankara'da refüjde mahsur kalan yavru kedi hayatını çekici şoförü sayesinde kurtardı

Ankara\'da refüjde mahsur kalan yavru kedi hayatını çekici şoförü sayesinde kurtardı

Ankara'da trafiğin yoğun olduğu Anadolu Bulvarı'nda seyir halinde olan çekici şoförü Erkan Uludağ, refüjde mahsur kalan yavru kediyi fark etti. Uludağ, aracını durdurup kediyi alarak ezilmekten kurtardı. Daha sonra veterinere götürülen kediyi sağlık durumu iyi olan Uludağ, 'Refüj' adını verdiği kediye sahip çıktı.

13.05.2024 18:15
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Ankara'da refüjde mahsur kalan yavruyu kediyi fark eden çekici şoförü, aracını durdurup kediyi alarak hayatını kurtardı.

Erkan Uludağ, trafiğin yoğun olduğu Anadolu Bulvarı'nda çekici ile seyir halindeyken refüjde mahsur kalan yavru kediyi fark etti. Uludağ, ileride aracını durdurup, yürüyerek geri döndü. Refüjde hareketsiz bekleyen kediyi ezilmekten kurtaran Uludağ, daha sonra veterinere götürdü. Uludağ'ın sağlık durumu iyi olan 'Refüj' adını verdiği kediyi sahiplendirmek üzere evine götürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da refüjde mahsur kalan yavru kedi hayatını çekici şoförü sayesinde kurtardı - Son Dakika

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