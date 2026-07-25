Ankara\'da Sağanak Yağış Alt Geçidi Sular Altında Bıraktı

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı alt geçidi sular altında kaldı. Alt geçitte mahsur kalan hafif ticari araç neredeyse tamamen suya gömüldü.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan alt geçit de sular altında kaldı.

Yağışın ardından alt geçitte su seviyesi metrelerce yükselirken, geçit tamamen ulaşıma kapandı. Alt geçitte bulunan bir hafif ticari araç ise su içerisinde mahsur kaldı. Aracın büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü.

Bölgeye gelen ekipler alt geçitte güvenlik önlemi alırken, suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, çevrede toplanan vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi.