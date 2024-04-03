Ankara'da Sanayi Sitesinde Yangın: Hava Destekli Müdahaleler Devam Ediyor - Son Dakika
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Ankara'da Sanayi Sitesinde Yangın: Hava Destekli Müdahaleler Devam Ediyor

Ankara\'da Sanayi Sitesinde Yangın: Hava Destekli Müdahaleler Devam Ediyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangına hava destekli müdahaleler devam ediyor. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer fabrikalara sıçradı. İtfaiye ekipleri ve helikopterler yangına müdahale ediyor.

03.04.2024 18:34  Güncelleme: 18:43
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangına hava destekli müdahaleler devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, "İzindeki itfaiyecilerimiz de dahil tüm ekiplerimiz şu an bölgede" dedi.

Yenimahalle ilçesinde yer alan Hurdacılar Sitesinde atık maddelerin yanması sebebiyle meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer fabrikalara sıçradı. Devasa alevlerin neden olduğu dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye, ABB ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kolluk kuvvetleri tarafından çevre güvenliği sağlanırken, itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilmeye başlandı. Büyüyen yangına havadan Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma helikopterleri ile de müdahale edildi. Yangına ekipler tarafından müdahale devam ederken bölgede açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları dedi:

"Henüz net bilgileri alamadık. Lastik yangını diye gelmiş ihbar. Patlamalar da olmuş. Geniş de bir alan olduğu için rüzgarla birlikte çabuk büyümüş. Çeşitli iddialar var fakat henüz onlar hakkında konuşmayalım."

"İzindeki itfaiyecilerimiz de dahil tüm ekiplerimiz şu an bölgede"

Müdahale çalışmalarının devam ettiğini aktaran İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, "Henüz çıkış sebebini bilmiyoruz. Bize gelen ilk ihbar, açık alanda hurdalık ve çöp yangını şeklinde. İzindeki itfaiyecilerimiz de dahil tüm ekiplerimiz şu an bölgede. Diğer birimlerden de hava desteği istedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yangını diğer bölgelere ilerlemeden kesmeye çalışıyoruz. Rüzgar çok etkili. Sirayetler söz konusu" dedi.

"Herkes müdahale etmeye çalıştı"

Mağdurlardan Suat Terzioğlu ise, "Dükkanımın 300 metre ilerisindeki başka bir dükkanda küçük bir yangın çıkmış. Orada bakırlarını çıkardıkları kabloları yakmışlar. İtfaiyeyi aradık ama yarım saat sonra geldi. Herkes müdahale etmeye çalıştı. Yangın çok büyüdü. Oradaki 5 dükkan yandı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sanayi Sitesinde Yangın: Hava Destekli Müdahaleler Devam Ediyor - Son Dakika

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