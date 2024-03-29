Taksici selektör yaptı diye sürücüyü yumrukladı

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Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" ilan etti

Ankara'da bir taksici, kendisine selektör yapan otomobil sürücüsünün önünü kesti. Taksici, otomobilin Libya uyruklu sürücüsüne yumruklu saldırı girişiminde bulunurken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"NİYE SELEKTÖR ATIYORSUN?" DEYİP YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTI

Akşam saatlerinde Turan Güneş Bulvarı yakını, Hollanda Caddesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen taksiye selektör yaptı. Duruma öfkelenen taksi şoförü ise otomobilin önünü keserek, "Niye selektör atıyorsun?" diyerek bağırmaya başladı. İkili arasında tartışma çıkarken taksici, Libya uyruklu otomobil sürücüsüne yumruk atmaya çalıştı.

VİDEO ÇEKİMİNE KIZDI

Kendisinin araç içinden videoya çekilmesine kızan taksici "O videoyu var ya senin..." ifadesini kullandıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.