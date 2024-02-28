Ankara\'da trafik kavgasında silahla öldürülen kadının katili tahliye edildi

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Ankara'da trafikte 'yol vermeme' nedeniyle çıkan kavgada silahının ateş almasıyla eşinin ölümüne neden olan şahıs ve kavga ettiği sürücü, yargılandıkları davada tahliye edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cevdet Dündar, Halit Kürk ile tutuksuz sanık Ali Kürk ve avukatları katıldı. İddianamenin özeti ve kimlik tespitinin ardından sanıklara söz verildi. Tutuksuz olarak yargılanan sanık Ali Kürk, yolculuk esnasında Cevdet Dündar'a ait aracın kendi şeritlerini ihlal ettiğini, bundan dolayı da kornaya bastığını söyledi. Sanık Dündar'ın kendilerine silah göstererek sinkaflı küfürler ettiğini iddia eden Kürk, "Maktul Kızhanım Dündar, sanık Cevdet Dündar'ın silahını çıkartmasına mani olmaya çalıştı. 'Sizi vururum' dedi. Silahı görünce babam aşağı indi. Tartışma başladı. 'Amca silahı bırak' dedim. 2 kez silahın kabzasıyla babamın kafasına vurdu ve havaya ateş etmeye başladı. Ardından eşini vurdu" dedi.

Sanık Halit Kürk ise olay günü şahsi araçlarıyla yolculuk ederken Cevdet Dündar'ın arabayla önlerini kestiğini söyledi. Ardından Dündar'la sözlü tartışmaya girdiklerini söyleyen sanık Kürk, "'Bu yolu baban mı yaptırdı' dedim. İleride beraber durduk. Silahıyla ateş etmeye başladı. Silahın kabzasıyla bana vurmaya başladı. 3-4 el silah sesi duydum. Ardından 'Kadın vuruldu' diye bağırdılar" ifadelerini kullandı.

"Kimseye zarar gelmesin diye silahı yukarıda tuttum"

Maktul Kızhanım Dündar'ın eşi sanık Cevdet Dündar ise olay günü Kars'tan Ankara'ya kendi araçlarıyla geldiklerini söyledi. Yayalara yol vermek için yavaşlayarak durduğunu aktaran Dündar, "Arkamdan Halit Kürk geldi. Bana camı açarak küfür etti. Tartıştık, elinde bıçak vardı. Ben konuşmak için arabadan inecektim. Halit bana yumruk attı. Ben de karşı tarafı korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkardım. Ali ve Halit Kürk silahı görmelerine rağmen küfür etmeye devam ettiler. Arbede yaşandı, kimseye zarar gelmesin diye silahı yukarıda tuttum" dedi.

Ali ve Halit Kürk'ün kendisine ve eşine zarar vereceklerini düşündüğünden silahın kabzasıyla Halit Kürk'e vurduğunu söyleyen Dündar, şunları ifade etti:

"O esnada silahın kontrolünü kaybettim. Silah 1-2 kez patladı. O esnada birisi 'Kadın vuruldu' dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Sanıklar silahtan korkmadı, üzerime yürüdüler. Amacım sadece kendimle eşimi korumaktı. 35 yılı aşkın silahım var, tek kurşun sıkmadım. Tahliyemi talep ediyorum."

Dündar'ın avukatı ise meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme başkanı Hasan Şatır, müştekiye söz verdi. Dündar'ın kızı F.S.G., sanıklar Ali ve Halit Kürk'ten şikayetçi olduğunu söyledi.

Söz alan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devam etmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, mevcut delil durumu ve suçun mahiyeti nedeniyle tutuklu sanıklar Halit Kürk ve Cevdet Dündar'ın tahliyesine hükmetti. Duruşma 22 Mayıs'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3 Eylül 2023'te Cevdet Dündar, trafikte 'yol vermeme' nedeniyle Halit Kürk ve oğlu Ali Kürk ile tartıştı. Taraflar, araçlarını park edip aşağı indikten sonra kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, iddiaya göre silahını caydırma amaçlı karşı tarafa doğrulttu. O sırada çıkan boğuşma sonucu kazara ateş alan tabancayla Cevdet Dündar'ın eşi Kızhanım Dündar vuruldu. Yaralı Kızhanım Dündar, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit Kürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ali Kürk ise serbest bırakıldı. - ANKARA