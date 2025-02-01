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Ankara'da trafik kazası: 7 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametine giden 06 PVN 02 plakalı otomobil ile 34 KZV 031 plakalı otomobil çarpıştı. Takla atarak savrulan iki araç da hurdaya dönerken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkarttı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.