Ankara'da Trafik Tartışması Baltayla Sonuçlandı

Keçiören'de aracıyla seyir halinde olan A.Y., şerit ihlali yapan V.K.'yı uyarmak için korna çaldı. Durumu öfkelenen V.K., bir süre takip ettiği A.Y.'nin önünü kesti.

ARACIN CAMLARINI KIRDI

Araçtan oğlu T.K. ile birlikte inen V.K., balta ile A.Y.'nin aracına saldırdı. Aracın camlarını kıran saldırgan baba ile oğlu olayın ardından bölgeden ayrıldı.

BABA-OĞUL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri baba ile oğlu Sincan'da yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılardan V.K.'nın 6, oğlu T.K.'nın ise 3 farklı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.