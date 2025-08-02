Keçiören'de aracıyla seyir halinde olan A.Y., şerit ihlali yapan V.K.'yı uyarmak için korna çaldı. Durumu öfkelenen V.K., bir süre takip ettiği A.Y.'nin önünü kesti.
Araçtan oğlu T.K. ile birlikte inen V.K., balta ile A.Y.'nin aracına saldırdı. Aracın camlarını kıran saldırgan baba ile oğlu olayın ardından bölgeden ayrıldı.
Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri baba ile oğlu Sincan'da yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılardan V.K.'nın 6, oğlu T.K.'nın ise 3 farklı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Trafik Tartışması Baltayla Sonuçlandı - Son Dakika
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