Ankara'daki kazada şehitlerin cenazeleri hastane morguna götürüldü - Son Dakika
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Ankara'daki kazada şehitlerin cenazeleri hastane morguna götürüldü

Ankara\'daki kazada şehitlerin cenazeleri hastane morguna götürüldü

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracının tankere arkadan çarpması sonucu şehit olan 1 polis memuru ve araç şoförünün cenazeleri hastane morguna götürüldü.

11.04.2025 12:15
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracının tankere arkadan çarpması sonucu şehit olan 1 polis memuru ve araç şoförünün cenazeleri hastane morguna götürüldü.

Kaza, sabah saat 07.20 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Gerede mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan 06 BMA 330 plakalı koruma aracı tankere arkadan çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan polis memuru İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'daki kazada şehitlerin cenazeleri hastane morguna götürüldü - Son Dakika

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