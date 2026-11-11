Ankara Gölbaşı\'nda EGO otobüsü devrildi, yaralanan şoförün hayati tehlikesi yok

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir EGO otobüsü devrildi, kazada şoför yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Gölbaşı istikameti Kepekli mevkiinde 06 DT 9916 plakalı EGO otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otobüs şoförü yaralandı. Yaralanan şoför olay yerine gelen ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otobüs ise olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı.