Ankara\'nın Çankaya ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı ODTÜ\'lü öğrenci Mert Doğan Aydın hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün çarptığı genç hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenci olan Mert Doğan Aydın'a (23), Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Lyon ile oynadığı maçı izlemek için kafeye gitmek üzere yolun karşısına geçerken, otomobil çarptı. Kazada yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin konuşan Mert Doğan Aydın'ın babası Hakan Aydın, "Oğlum Mert 2021 yılında, lise sondayken, üniversite sınavına bir hafta kala lösemi teşhisiyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir yıl hastanede kaldık ve donör arama aşaması oldu, ilik nakli olması gerekiyordu. Türkiye'de uygun donör bulunamadı. Yurt dışı aramaları sonucunda Almanya'dan bir donör bağışçı oldu. Ondan gelen ilikle beraber nakil yapıldı. 2023'e kadar tedavimiz sürdü, şükür o dönemi atlattı. Gayet başarılı oldular. 2024'te üniversite sınavına girip ODTÜ Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Eğitim bölümünü kazandı. Hazırlık sınıfı öğrencisiydi. Bu okulda bayağı sosyal çalışmalara katıldı. Kendisinin ilkokuldan beri devam eden bir satranç geçmişi var. Bu sırada ODTÜ'nün ÜNİFEB grubunda ürün sorumlusu olarak yönetime girdi. Çalışmaları bu şekilde devam etti" diye konuştu.

Olay gününü anlatan acılı baba Aydın, "Olay gününe gelirsek, 26 Ağustos günüydü. Oğlumun cumartesi günü İngilizce TOEFL sınavı vardı. Bunun için Bahçelievler'deki Milli Kütüphaneye çalışmaya gitmişti. Akşam da arkadaşlarıyla olay yerinin karşısındaki Bahriye Üçok Parkı'nda toplanıp beraber devamlı gittikleri bir kafede maçı seyredeceklerdi. Parkta buluşmaya giderken, parkın hemen önündeki yolda bu elim trafik kazası oldu. Kazayı yapan şahıs çok kısa mesafede çok hızlandı. Yani hız var, aynı zamanda alkollü, raporda yazılı sanırım 2.22 promil alkolü çıktı. Aynı zamanda alkolden ehliyetini de almışlar, o an için ehliyeti de yok. Çarptıktan sonra da 20 metre falan bir sürükleme var. Mert'e çarpıyor, ondan sonra kafası cama çarpıyor, üzerinde giderek 20 metre falan ileride yere savruluyor. Araç hiç durmadan kaçıyor, ters yöne giriyor. Kuryeler ve polisin yardımıyla yakalanıyor. Yakalandığında da kuryenin anlattığı ve raporlarda da yer aldığı üzere kendisi sağ tarafa geçmiş, direksiyona araçta bulunan iki bayandan biri olan ve nişanlısı olduğunu söylediği şahıs geçmiş. Ama kurye bu çarpan şahsın o bayan değil de yan tarafta oturan erkek olduğunu söyleyince, ehliyeti olmadığı için oraya geçtiğini söylemiş. Daha sonra tabii bu raporlarda ve görüntülerde tespit edilince suçu üstlenmek zorunda kalmış" şeklinde konuştu.

"Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum ve adalet istiyoruz"

Adalet istediklerini vurgulayan baba Aydın, "Şöyle söyleyeyim; şimdi burada delillerin hepsi var, raporlarda var ama biz raporlardaki her kelimenin üzerinden giderek bu işin peşindeyiz. Kelime kelime raporları takip ederek adaletin herkese emsal teşkil edecek şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Tabii karşı taraf da her şey bu kadar ortadayken kendilerince bir yol çizeceklerdir ama biz karşı tarafın en ağır şekilde ceza alması için uğraşacağız. Çünkü bu cinayet gibi bir şey. Dediğim gibi, olay yerine gittim; çok kısa mesafede hızlanma var, ehliyet yok, alkol var, çarpıp kaçma var, sürücü değiştirme var. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar kovalayacağız, adaletin tecelli edeceğine inanıyorum ve adalet istiyoruz tabii ki" ifadelerini kullandı.