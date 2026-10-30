Batıkent'te terzi Aynur Ekici, 2021'de boşandığı eşinin kurşunlarıyla öldü; saldırgan intihar etti - Son Dakika
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Batıkent'te terzi Aynur Ekici, 2021'de boşandığı eşinin kurşunlarıyla öldü; saldırgan intihar etti

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Batıkent\'te terzi Aynur Ekici, 2021\'de boşandığı eşinin kurşunlarıyla öldü; saldırgan intihar etti
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Ankara Batıkent'te Başkent Bulvarı'ndaki terzi dükkanına giden Doğan Yavuz (56), 2021'de boşandığı Aynur Ekici (49) ile tartıştıktan sonra ona 3 el ateş etti, ardından aynı tabancayla kendi canına kıydı. Ekici'ye 2 kurşun göğsünden, 1 kurşun bacağından isabet etti. İkisi de terzi olan çiftin 2 kızı bulunuyor.

Ankara'da 5 yıl önce boşandığı eski eşinin çalıştığı terzi dükkanına giden 56 yaşındaki Doğan Yavuz, eski eşi Aynur Ekici'yi (49) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

TARTIŞMA ÇIKTI, 3 EL ATEŞ ETTİ

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent semtinde, Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre terzilik yapan Aynur Ekici ile iş yerine gelen eski eşi Doğan Yavuz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yavuz, Ekici'ye 3 el ateş etti. Ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, göğsüne 2, bacağına 1 kurşun isabet eden Aynur Ekici ile Doğan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİSİ DE TERZİYDİ, 2 KIZ ÇOCUKLARI VAR

İkisi de terzi olan ve 2 kız çocukları bulunan Yavuz ile Ekici'nin 2021 yılında boşandığı öğrenildi. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Yenimahalleİnceleme3. SayfaAnkaraGüncelPolisSon Dakika

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