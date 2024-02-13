Ankara-Zonguldak Yolunda Yolcu Otobüslerine Sıkı Denetim - Son Dakika
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Ankara-Zonguldak Yolunda Yolcu Otobüslerine Sıkı Denetim

Ankara-Zonguldak Yolunda Yolcu Otobüslerine Sıkı Denetim

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından Ankara-Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-750 kara yolunda yolcu otobüslerine yönelik trafik denetimi yapıldı. Otobüsleri durduran ekipler, sürücü ile yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan yolcular özenle uyarıldı.

13.02.2024 18:40  Güncelleme: 18:41
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Ankara- Zonguldak'ı birbirine bağlayan yolda sıkı denetim

Yolcu otobüsleri tek tek denetlendi

BOLU - Bolu'da jandarma ekipleri tarafından Ankara-Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-750 kara yolunda yolcu otobüslerine yönelik trafik denetimi yapıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mengen ilçesi sınırlarında bulunan D-750 kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi. Ankara ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan yolda, jandarma ekipleri yolcu otobüslerini tek tek denetledi. Otobüsleri durduran ekipler, sürücü ile yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Ayrıca otobüste bilgilendirme yapan ekipler, kurallara uyan yolculara çeşitli hediyeler verdi.

Kurallara uymayan yolcular özenle uyarıldı.

Kaynak: İHA

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