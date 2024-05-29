Ohio\'da Diyabet Hastası Kızını Mountain Dew ile Besleyen Anne Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti

Ohio'da, dört yaşındaki diyabet hastası kızını çoğunlukla Mountain Dew ile karıştırılmış bebek mamasıyla besleyen bir anne, çocuğun ölümüne sebep olduğu için en az dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tamara Banks, Mart ayında kızı Karmity Hoeb'in ölümüne sebep olmaktan suçunu kabul etti. Karmity, 2022'de diyabete bağlı bir beyin hasarı nedeniyle öldü. Banks, kızına Mountain Dew karıştırılmış bebek maması veriyordu.

Karmity, Clermont County'deki evinin batısındaki Cincinnati Çocuk Hastanesi'nde diyabetik ketoasidoz nedeniyle hayatını kaybetti. Küçük kız günlerce ciddi tıbbi sorun belirtileri göstermesine rağmen, annesi onu ancak maviye dönüp nefes almayı bıraktığında 911'i aradı.

Savcılar, Karmity'nin kısa yaşamı boyunca ihmal ve istismara maruz kaldığını, uygun beslenme ve tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığını belirttiler. Kızın ölüm anında dişlerinin tamamen çürümüş olduğu tespit edildi.

Clermont County Yardımcı Savcısı Clay Tharp, "Bu, karşılaştığım en trajik vakalardan biri," dedi. "Bu çocuğun ölmesi gerekmiyordu."

Banks'ın dört yaşında teşhis edilmemiş diyabet nedeniyle komaya giren bir oğlu daha olduğu belirtildi. Clermont County Yargıcı Victor Haddad, bu durumun Banks'e diyabetin tehlikeleri konusunda ders olması gerektiğini söyledi. Haddad, "Ne yapacağını bilmemek bir mazeret değildir," dedi.

Banks, "Onunla ilgilendiğimi sanıyordum," dedi. Çocuklarının acı çekmesine rağmen, Banks'in kendi reçetelerini düzenli olarak yenilettiği ve doktorların onun tıbbi ihtiyaçları için evine gelmesini sağladığı tespit edildi.

Karmity'nin babası Christopher Hoeb de istemsiz adam öldürme suçunu kabul etti ve Haziran ayında cezası verilecek.