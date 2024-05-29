Ohio'da Diyabet Hastası Kızını Mountain Dew ile Besleyen Anne Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ohio'da Diyabet Hastası Kızını Mountain Dew ile Besleyen Anne Hapis Cezasına Çarptırıldı

Geniş Video İzle

Ohio'da yaşayan bir anne, dört yaşındaki diyabet hastası kızını Mountain Dew ile karıştırılmış bebek mamasıyla beslediği ve çocuğun ölümüne sebep olduğu için en az dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Annesi, kızının beyin hasarına yol açan diyabetinin gerektiği gibi yönetilmesini sağlamadı. Kızı günlerce ciddi tıbbi sorun belirtileri göstermesine rağmen ancak maviye dönüp nefes almayı bıraktığında hastaneye götürdü.

29.05.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ohio'da, dört yaşındaki diyabet hastası kızını çoğunlukla Mountain Dew ile karıştırılmış bebek mamasıyla besleyen bir anne, çocuğun ölümüne sebep olduğu için en az dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tamara Banks, Mart ayında kızı Karmity Hoeb'in ölümüne sebep olmaktan suçunu kabul etti. Karmity, 2022'de diyabete bağlı bir beyin hasarı nedeniyle öldü. Banks, kızına Mountain Dew karıştırılmış bebek maması veriyordu.

Karmity, Clermont County'deki evinin batısındaki Cincinnati Çocuk Hastanesi'nde diyabetik ketoasidoz nedeniyle hayatını kaybetti. Küçük kız günlerce ciddi tıbbi sorun belirtileri göstermesine rağmen, annesi onu ancak maviye dönüp nefes almayı bıraktığında 911'i aradı.

Savcılar, Karmity'nin kısa yaşamı boyunca ihmal ve istismara maruz kaldığını, uygun beslenme ve tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığını belirttiler. Kızın ölüm anında dişlerinin tamamen çürümüş olduğu tespit edildi.

Clermont County Yardımcı Savcısı Clay Tharp, "Bu, karşılaştığım en trajik vakalardan biri," dedi. "Bu çocuğun ölmesi gerekmiyordu."

Banks'ın dört yaşında teşhis edilmemiş diyabet nedeniyle komaya giren bir oğlu daha olduğu belirtildi. Clermont County Yargıcı Victor Haddad, bu durumun Banks'e diyabetin tehlikeleri konusunda ders olması gerektiğini söyledi. Haddad, "Ne yapacağını bilmemek bir mazeret değildir," dedi.

Banks, "Onunla ilgilendiğimi sanıyordum," dedi. Çocuklarının acı çekmesine rağmen, Banks'in kendi reçetelerini düzenli olarak yenilettiği ve doktorların onun tıbbi ihtiyaçları için evine gelmesini sağladığı tespit edildi.

Karmity'nin babası Christopher Hoeb de istemsiz adam öldürme suçunu kabul etti ve Haziran ayında cezası verilecek.

Ohio\'da Diyabet Hastası Kızını Mountain Dew ile Besleyen Anne Hapis Cezasına Çarptırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Bebek, Çocuk, Ohio, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ohio'da Diyabet Hastası Kızını Mountain Dew ile Besleyen Anne Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 11:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ohio'da Diyabet Hastası Kızını Mountain Dew ile Besleyen Anne Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement