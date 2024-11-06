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Anne Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet

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Bağcılar'da annesini öldüren Ali Sayan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis cezası verildi.

06.11.2024 16:17  Güncelleme: 16:40
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İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığın 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan' ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bağcılar'da 25 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan'ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Sayan, daha sonra annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Sayan, annesinin kafasını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı atmıştı. Tutuklanan Ali Sayan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.

Annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığın cezası belli oldu

"BU OLAYI BİLEREK YAPMADIM"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Sayan, "Ben olayı bilerek yapmadım" dedi. Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Sayan'ın 'üstsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan' ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti. Ali Sayan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Anne Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet
Kaynak: İHA

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