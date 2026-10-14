Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü - Son Dakika
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Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Rabia Bozkurt ile Antalya'da yaşayan oğlu Mehmet Bozkurt geçirdikleri kalp krizi sonrası peş peşe hayatını kaybetti. Anne ve oğlu, Akçadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'da 65 yaşındaki Rabia Bozkurt'un hayatını kaybetmesinin ardından Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki oğlu Mehmet Bozkurt da annesinin cenazesine gitmek için hazırlık yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Anne ve oğlu aynı mahallede toprağa verildi.

ANNESİNİN ACISINA DAYANAMADI

Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde yaşayan Yücel Bozkurt'un eşi Rabia Bozkurt (65) sabah uyanmayınca yakınları tarafından kontrol edildi. Nefes almadığı fark edilen kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Annesinin vefat haberini alan ve Malatya'ya gelmek için hazırlık yapan, Antalya'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Bozkurt (36) ise evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE VE OĞLU YAN YANA DEFNEDİLDİ

Anne ve oğlunun cenazeleri, Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kaynak: İHA
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