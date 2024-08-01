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Annelerin evlat nöbeti bin 795. gününde kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti bin 795. gününde devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor. Kentteki hava sıcaklıklarına rağmen bin 795 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelerden 55'i evladına kavuşurken, 376 aile ise evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Ailelerden dağa kaçırılan kızı Gülcan için evlat mücadelesini sürdüren Necmettin Biçer çocuğuna teslim ol çağrısında bulundu. Biçer " Van'dan bu eyleme katılıyorum 2019 yılından beri HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyorum. 2016 yılında Adana'da ikamet etiğim zaman kızım Adana'dan kaçırıldı. Kaçıran da destek veren de belli. 9 yıla yakın kızımdan hiçbir haber alamıyorum. 5 senedir burada nöbet tutuyorum. Kızım gelene kadar ben buradan ayrılmayacağım. Gülcan kızım beni duyuyorsan ve görüyorsan yol yakınken gel güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi.

2014 yılında oğlu Faruk'un kandırılarak dağa kaçırıldığını öne süren Rahime Taşçı, ise şunları kaydetti:

" Kars'tan geldim 5 senedir anne babalarla birlikte burada evlat nöbeti tutuyoruz. 10 sene oldu Faruk'tan haber alamadım, duymadım, görmedim, sağ mı ölümü bilmiyorum. Faruk beni duyuyorsan korkma gel devletimize adalete teslim ol. Faruk oğlum sen gelmeden ben buradan gitmeyeceğim."