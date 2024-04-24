Annesi Kazada Ölüp Sezaryenle Dünyaya Gelen Bebek Hayata Tutundu - Son Dakika
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Annesi Kazada Ölüp Sezaryenle Dünyaya Gelen Bebek Hayata Tutundu

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Adana'da annesi trafik kazasında hayatını kaybeden ve annenin karnından sezaryenle alınan erkek bebek, solunum cihazı olmadan nefes alması sağlanarak hayati tehlikeyi atlattı. Doktorların 'yaşaması imkansız' olarak nitelendirdiği bebek, birkaç hafta sonra taburcu edilecek.

24.04.2024 10:37
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Annesi kazada ölüp sezaryenle dünyaya gelmişti...15 dakika kalp masajıyla kurtarılan bebek hayata tutundu

Oksijensiz doğdu, 15 dakika kalp masajıyla hayata yeniden döndü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu:

"Kötü öyküsüne rağmen durumu beklenenden daha iyiye gidiyor"

ADANA - Adana'da annesi trafik kazasında hayatını kaybeden ve annenin karnından sezaryenle alınan erkek bebek, solunum cihazı olmadan nefes alması sağlanarak hayati tehlikeyi atlattı. Doktorların 'yaşaması imkansız' olarak nitelendirdiği bebek, birkaç hafta sonra taburcu edilecek.

Kaza, 17 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud'un kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada Ali D.'nin kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Ali D. ise gözaltına alındı. 4'üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D., tutuklandı. Eşi tarafından Suriye'nin Azez kentine götürülen Abbud'un cenazesi ise toprağa verildi.

Doğduğunda nefes almıyordu

Doğum sırasında oksijensiz kalması yüzünden nefes alamayan ve doktorların hayatta tutmak için 15 dakika kalp masajı yaptığı erkek bebek, 5 gün önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların 'yaşaması imkansız' olarak diye nitelendirdiği bebek, yeni doğan yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelerin ardından solunum cihazlarından kurtularak nefes almaya başladı.

Bebeğin sağlık durumuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu, oksijensiz doğum vakalarının sıkça yaşandığını ancak kazaya bağlı böylesi bir travmayla ilk kez karşılaştığını ifade etti. Prof. Dr. Yapıcıoğlu, Şehir Hastanesi'ndeyken bebeğin kalp sesinin fark edilmesinin ardından ameliyatla alındıktan sonra solumadığını ve kalp tepe atımının alınamadığını, 15 dakika kalp masajı yapılan bebeğin, solunumunu başlatmak için akciğerlerine tüple ilaç verildiğini anlattı. Yapıcıoğlu, "Bebeğimiz oksijensiz doğum olduğu için hipotermi dediğimiz vücut soğutma yaparak vücut ısısını 34.5 dereceye indirdik. Böylelikle beyin hücrelerinin oksijen tüketimi azaldı. İlk geldiğinde daha kötüydü ancak 72 saatlik tedavinin ardından şu an solunum cihazını çıkarttık. Kötü öyküsüne rağmen beklenenden daha iyiye gidiyor. Şu an tüple besleme yapıyoruz ancak emme refleksi de gelişmiş durumda. Yapacağımız birkaç tetkik daha var. Ağızdan beslenmesi normale dönerse, havale geçirme durumu da olmazsa 1-2 hafta içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Öte yandan Prof. Dr. Yapıcıoğlu, hamilelerin ve çocukların motosikletle yolculuk yapmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Annesi Kazada Ölüp Sezaryenle Dünyaya Gelen Bebek Hayata Tutundu - Son Dakika

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